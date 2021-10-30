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النفط يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية مع تراجع مخاوف حيال الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية فيما لا يقل عن 8 أسابيع بعد ارتفاع المخزونات الأميركية أكثر من المتوقع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً، بما يعادل 0.2%، إلى 84.51 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين إلى 82.83 دولار للبرميل.

وأكد محللون في فيتش سوليوشنز في مذكرة أسبوعية، اليوم الجمعة، أنه "اقترب الصعود على الأرجح من ذروته والأسعار، التي ما زالت مرتفعة، ستنخفض في الأجل القريب".

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء الماضي، ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكثر بكثير مما كان متوقعاً في الأسبوع المنتهي في 22 تشرين الأول/أكتوبر.

وتتّجه كل الأنظار إلى الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، أو مجموعة أوبك+، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر. 