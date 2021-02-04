النفط: دراسة لتوزيع الغاز على غرار الخبز.. حسب عدد أفراد الأسرة

أفاد وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، بأن موضوع توزيع الغاز على عدد أفراد الأسرة مثل الخبز يُدرس، لكنه لم يعطِ أي تفاصيل إضافية عن الدراسة.



وأضاف، أن خطة عام 2021 الجاري، تتضمن إنتاج 95 ألف برميل من النفط يومياً، و19.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، وذلك “على افتراض استعادة السيطرة على حقول المنطقة الشمالية”.



وفي شباط من عام 2019، تم توزيع أسطوانات الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية في اللاذقية تلتها دمشق، بمعدل أسطوانة واحدة كل 23 يوماً لكل عائلة تملك البطاقة الذكية، ثم تعممت الفكرة لاحقاً على المحافظات الأخرى.



وفيما يتعلق بموضوع الكهرباء، أكد طعمة أنه يوجد حالياً 120 ألف طن فائض من الفيول ويتم تزويد المحطات يومياً بين 6 إلى 6,5 آلاف طن، مشيراً إلى وجود عدد من المحطات تخضع للصيانة يومياً يمكن أن تولد كل منها 200 ميغا واط، كما أنه يتم تزويد وزارة الكهرباء بـ 9.3 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً.



جدير بالذكر أن سوريا تشهد أزمة معيشية جراء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، ما تسبب بأزمة في تأمين “البنزين والغاز” وحتى الكهرباء، وسط آمال من السوريين بالفرج القريب.