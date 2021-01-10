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الميليشيات الموجهة من تركيا تكشف أسباب قصف القاعدة الروسية في الحسكة

كشفت احدى الجماعات المسلحة الموالية لتركيا عما اسمته السبب الحقيقي وراء استهداف القاعدة الروسية في ريف الحسكة.


وبحسب موقع “اورينت نت” فقد كشف قيادي في تلك الجماعات المسلحة عن سبب قصف الجيش التركي للقاعدة الروسية التي تقع بمنطقة تل تمر بريف الحسكة والخاضعة لسيطرة ميليشيا “قسد”.

وزعم القيادي “حسب اورينت نت” أن الاستهداف يأتي في إطار التصدي لهجمات الميليشيا المصنفة تركياً كتنظيم إرهابي.

فيما ذكر مصدر اخر في الجماعة المسلحة إن الجيش التركي والجماعة الموالية له قصفا القاعدة الروسية ببلدة تل تمر، مرتين على مدار اليومين

وعلل المدر ذلك القصف بانه بسبب إطلاق ميليشيا “قسد” قذائف صاروخية باتجاه مناطق سيطرة القوات التركية، من منطقة قريبة من النقطة الروسية، معتبرا ان هذا الاطلاق يهدف لخلط الأوراق والتفاهمات القائمة بين موسكو وأنقرة بحسب تعبيره.

 


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