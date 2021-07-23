المغرب يرفع دعوى تشهير على خلفية تجسّس «بيغاسوس»

قرر المغرب رفع دعوى قضائية، أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي «فوربيدن ستوريز» و«العفو الدولية» بتهمة التشهير، لاتهامهما إياه باستخدام برنامج «بيغاسوس» الإسرائيلي للتجسس.



وبحسب ما أعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية في بيان أمس الخميس، فإن «المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى، كلفا أوليفييه باراتيلي، لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير»، ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة «إن إس أو» الإسرائيلية.