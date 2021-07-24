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المصرف المركزي الروسي: الاقتصاد الوطني وصل إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا

أعلن المصرف المركزي الروسي، الجمعة 23/7/2021، أن الاقتصاد الوطني وصل إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا في الربع الثاني من عام 2021.

وقال مركز المصرف الروسي في بيان عقب اجتماع لمجلس الإدارة: "وفقاً لتقديرات المصرف المركزي الروسي، في الربع الثاني من عام 2021، وصل الاقتصاد الروسي إلى مستويات ما قبل الأزمة، وتشير المؤشرات التشغيلية إلى نمو مطرد في الطلب الاستهلاكي والاستثماري".

ووفقاً لتقديرات المركزي الروسي، فقد تجاوز نشاط المستهلك بالفعل مستويات ما قبل الجائحة. 

وأشار البيان إلى أنه "على الرغم من التشديد الجزئي للتدابير التقييدية، يستمر الانتعاش النشط لقطاع الخدمات العامة ".

وفي وقت سابق من اليوم، قرر المصرف الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة دفعة واحدة، ما يصل إلى 6.5 بالمئة سنوياً، وهذه الخطوة هي القصوى للزيادة منذ عام 2014.

ومنذ أيام، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عودة الاقتصاد الروسي إلى مستوى ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد التي عصفت بالعالم.

وقال بوتين خلال اجتماع عقده عبر الفيديو مع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشروعات الوطنية في روسيا: "نحن بحاجة إلى تنفيذ جميع المهام المحددة بشكل مستمر وفعال"، مشدداً على ضرورة التفكير فيما يجب القيام به في فترة 2021-2022 من أجل منع انخفاض الدخل، خصوصا لدى الفئات الضعيفة. 

وتابع بوتين: "من الضروري الانتباه إلى الفئات الضعيفة (في المجتمع). هناك بعض إجراءات الدعم التي قدمناها خلال الأزمة (فيروس كورونا) التي تقترب من نهايتها. بشكل عام نحن بحاجة إلى التأكد من أننا لا نسمح بانخفاض الدخل مقارنة بالدخل السابق في عام 2020. نحن بحاجة إلى النظر إلى ما سنفعله في عامي 2021 و 2022".