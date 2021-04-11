المتة... في قبضة من!

حلّقت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وكان “للمتة” نصيبها في ظل عجز كثيرين عن الاستغناء عنها رغم ارتفاع سعرها وخضوعها للسمسرة.ووصل سعر المتة نوع “خارطة” سعة 200 غرام إلى 3000 ليرة وما فوق في العديد من محال دمشق، ويتفاوت سعرها تبعاً لنوعها.



مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “علي ونوس” أكد أن أسعار المتة ارتفعت في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أنها مادة مستوردة من الخارج بنفقات عالية كـ “مادة أولية من الأرجنتين ويتم تعبئتها في سورية.



وأشار “ونوس” إلى أن مرحلة التجفيف تحتاج “المازوت” وأغلب المعامل تعمل بحوامل الطاقة “الفيول أو المازوت”.



ونوه “ونوس” إلى وجود تلاعب بأسعار المتة، مشدداً على العمل الدؤوب لدوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتنظيم الضبوط التموينية اللازمة.



ولفت “ونوس” إلى أنه وفي حال وجود شك بالسعر على المواطن التوجه بالشكوى للرقم 119 الذي خصصته الوزارة للشكاوى لمعرفة الخلل إن كان من قبل المنتج أم بائع المفرق أو الجملة.



وبين ونوس أن ربح التاجر الصناعي 10%، و4% للموزع، و 5% للبائع المفرق، وتابع ” نوس” المنتج يضع تسعيرة المتة عندما تخرج من المعمل على فاتورة المبيع وفي حال لم يتم الالتزام بالسعر تقوم الوزارة بعملها وتتخذ الإجراءات اللازمة سواء إن كان سعر زائد أو عدم الإعلان عن الأسعار أو مواد مجهولة المصدر.







زينب ضوا