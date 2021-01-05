المالية تطلب رسم إنفاق شهري من صاغة الذهب ؟!

اتفقت وزارة المالية مع الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات على تحديد رسم الإنفاق الاستهلاكي بـ90 مليون ليرة سورية عن شهر كانون الثاني الحالي فقط.



وتنتهي مفاعيل الاتفاق بين المالية والصاغة في ٣١ كانون الثاني الحالي، ليعود الوضع إلى ما كان عليه في السابق، بحسب صحيفة محلية.



ووفق الصحيفة، يعود تحديد مبلغ الرسم بـ 90 مليون لعدة اعتبارات، أهمها تراجع عمل الصاغة خلال موسم رأس السنة والميلاد، وانخفاض كميات الذهب المباعة يومياً في دمشق، واقتصار المبيعات على نحو ٣٠٠٠-٣٣٠٠ غرام يومياً.



ووصل سعر غرام الذهب في جمعية صاغة دمشق عيار21 إلى 148 ألف ليرة، والغرام عيار18 بـ 126857 ليرة.



وسجل في الأسواق سعر غرام الذهب عيار21 159 ألف ليرة سورية، و136 ألف للغرام عيار18.

وحول أسباب تراجع سعر الذهب محلياً رغم ارتفاع سعر الأونصة عالمياً بمقدار 20 دولاراً، قال نقيب الصاغة "غسان جزماتي" إنه «بسبب انخفاض سعر صرف الدولار محلياً في السوق الموازية».



وكان آخر اتفاق بين الصاغة والمالية حول ضريبة الإنفاق الاستهلاكي في أيلول 2020، ونص على دفع الصاغة 82 مليون ليرة شهرياً لمدة 3 أشهر، أي من مطلع أيلول 2020 ولنهاية تشرين الثاني 2020، بمجموع 246 مليون ليرة عن الثلاثة أشهر.



يذكر أن الرسم المذكور كانت تتقاسمه جمعيات الصاغة الثلاث بدمشق وحلب وحماة، لكن تم إغلاق الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات في حماة مطلع 2020 ، وسُحبت أقلام الدمغة منها، لعدم تمكنها من تسديد الرسم سابقاً.



يشار إلى أن المرسوم رقم 11 المتعلق بضريبة الإنفاق الاستهلاكي والبالغة 5% على الذهب والسلع الكمالية صدر في 2015، إلا أن المالية لم تطبقه حينها وطلبت التريث، نتيجة إصابة السوق بالركود واعتراض الصاغة، واستبدلته بضريبة شهرية تناسب الصاغة