اللاذقية.. ملاسنة كلامية بسبب "عقب سيجارة" انتهت بطعنة "كباس"!

تناقلت صفحات "الفيس بوك" خبر مشاجرة حصلت عند دوار الزراعة ليلاً بين الأخوين (كنان. ش) مواليد ١٩٩٨، و(دانيال. ش) مواليد ١٩٩٦، وهما طالبين بجامعة تشرين، مع أربعة شبان مجهولي الهوية، انتهت بدخول الشقيقين مصابين بالطعن إلى المستشفى.



ونشرت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية على "الفيس بوك" انه تم القبض على المتهمين، بعد أن تم إعلام قسم شرطة المدينة الشرقي في اللاذقية بالحادثة، والذي تمكن من معرفة الفاعلين بعد البحث والتحري، وهم المدعوين: (ياسين . ش) مواليد ٢٠٠٨، و(عمر . ع) مواليد ٢٠٠٤، و(مصطفى . ش) مواليد ٢٠٠٤، و(محمد . ز) مواليد ٢٠٠٥ الملقب (بجعفر) وهو من قام بعملية الطعن بسكين "كباس".



وفي تفاصيل الحادثة، أقدم أحد المتهمين على افتعال المشاجرة بسبب عقب سيجارة قام برميه المدعو "كنان" بغير قصد باتجاه أحدهم أثناء مروره بدوار الزراعة، ما أدى لحدوث ملاسنة كلامية تطورت لشجار بالأيدي، ليقوم "كنان" بعد ذلك بالاتصال بشقيقه "دانيال" لمساندته، والذي اتجه إلى المكان، ولقاء الشبان الأربعة عند أحد الأرصفة المؤدي لحي المشروع السابع، والاشتباك معهم بالأيدي أمام إحدى الصيدليات ليلاً.



وقام المدعو ( محمد. ز) أثناء الشجار بسحب سكين، وطعن الأخوين، ومن ثم الهروب باتجاه دوار هارون، ورمي السكين بإحدى الحاويات.



وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تم تقديم العلاج للأخوين، وحالة أحدهما غير مستقرة حتى الآن، كما تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.