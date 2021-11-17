اللاذقية.. توسع باستزراع إصبعيات الأسماك لدعم الأسواق المحلية

أكد مدير فرع الثروة السمكية باللاذقية المهندس أحمد غريب أن العمل جار للاستفادة من كل السدات والسدود المائية في المحافظة بهدف التوسع بعملية استزراع اصبعيات السمك.

وأشار غريب إلى استزراع 5 سدود صغيرة بـ 3000 إصبعية من نوعي الكارب والمشط لكل منها إضافة إلى استزراع سد 16 تشرين بـ 600 ألف إصبعية.



ولفت إلى أن المؤسسة تهدف من خلال توسيع عملية الاستزراع إلى زيادة كمية الأسماك في الأسواق ما ينعكس على استقرار الأسعار وذلك عبر استزراع السدود وتوزيع الإصبعيات مجانا ًعلى المزارع الأسرية بمعدل إصبعيتين لكل متر مربع ما يوفر الاكتفاء الذاتي للمزارعين مشيراً إلى أن هدف الهيئة العامة للثروة السمكية هو زيادة التدخل الإيجابي في السوق وتوفير مادة طازجة وصحية.



يذكر أن مشروع المزارع الأسرية يستهدف المزارعين الذين يملكون أحواضاً مائية بمساحة تبدأ من 25 متراً وحتى 200 متر لتربية الأسماك ما يوفر دخلاً مادياً ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وطرح الفائض في الأسواق.