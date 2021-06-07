اللاذقية تستعد لموسمها السياحي والعين على السياحة الشعبية بعد انتفاء السياحة الخارجية

تستعد اللاذقية لاستقبال موسم صيفي سياحي متميز هذا العام، حيث اتخذت إجراءات كثيرة من قبل الجهات المعنية والمسؤولة عن شواطئ اللاذقية لكي يلقى الزائر كل أسباب الراحة والتمتع بزيارته إلى هذه الشواطئ.



ويؤكد المسؤولون عن السياحة في اللاذقية أن الاهتمام السياحي بشواطئ اللاذقية هو من الأولويات في عمل كل الجهات المسؤولة والمعنية وهناك خطط دائمة لتطوير وتجميل هذه الشواطئ.



وقال مصدر في مديرية السياحة في اللاذقية: إن “مديرية السياحة تقوم بالتنسيق والعمل مع الوحدات الإدارية، للتحضير والاستعدادات الكاملة لاستقبال موسم الصيف، من حيث تأمين الخدمات المحيطة بالمناطق السياحية ولا سيما النظافة، والخدمات المتعلقة بالموسم السياحي”، مشيراً إلى أن الإقبال جيد في الأيام الأولى للموسم السياحي.



وأكد المصدر على تشديد الرقابة على المنشآت السياحية من خلال إجراءات متصاعدة رقابية، سبقتها توجيهات وقائية، عبر تسيير دوريات على هذه المنشآت تهدف إلى وضع العاملين فيها بواجباتهم تجاه الزبائن، مع محددات عامة تتعلق بالنظافة العامة، والتعامل مع الزبائن، مع تقديم مقترحاتهم بالشكل الذي يسهل عملهم.



وحول أسعار الإقامة في المنتجعات والفنادق، أوضح المصدر أن الأسعار تحددها وزارة السياحة، ويتم تقاضيها حسب التصنيف، وهناك رقابة على هذه الأسعار من خلال جولات رقابية على الفنادق والمطاعم السياحية.



وفي جولة في اللاذقية على عدد من المناطق السياحية في اللاذقية، فإن سعر استئجار منزل مكون من غرفين نوم وصالون في منطقة صلنفة تراوح بين 20 – 40 ألف يومياً وذلك حسب مكان المنزل وإطلالته وبعده عن مركز المدينة، وبحسب المراسل فإن الأسعار ذاتها تنطبق على منطق كسب السياحية.



وبالانتقال إلى منطقة رأس شمرا فيترواح سعر الشاليه، بين 15 – 25 ألف حسب موقعه وإطلالته البحرية بالإضافة إلى عدد الغرف الموجودة فيه.



وإلى منطقة وادي قنديل البحرية والمشهورة بإطلالتها المميزة، فقد أكد فائز منصور مدير الشركة السورية للنقل والسياحة في تصريح صحفي أنه وبهدف تنشيط السياحة الداخلية مع بداية الموسم الصيفي استقبل مشروع الأكواخ الخشبية “لابلاج” المواطنين منذ أول أيام العيد، لافتاً إلى أن مشروع “لابلاج” عبارة عن 25 شاليه خشبي يتسع كل كوخ خشب 4 أسرة، و تتناسب أسعارها مع كافة شرائح المجتمع و تتراوح كلفة الليلة الواحدة بين 15000- 25000 ليرة سورية، كما يستطيع المواطنون الدخول إلى “لابلاج” برسم سباحة 500 للشخص الواحد.



ونوّه منصور بأن هذه الشاليهات لاقت استحسان الزائرين والمصطافين في العام الماضي ويتم الحجز فيها مسبقاً لمدة محددة لا تتجاوز الثلاثة أيام لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين.



وإضافة لمشروع “لابلاج”، هناك مجمع “الرمل” العائلي في الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية، وهو مجمع سياحي يضم مطعماً شتوياً وآخر صيفياً وخدمات شاطئية وملاعب رياضية وصالة لألعاب الأطفال، مبيناً أن رسم الدخول إلى المجمع 500 ليرة للشخص الواحد.



باسل يوسف