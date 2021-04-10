اللاذقية: السورية للتجارة تفتتح ثلاث صالات جديدة خلال شهر رمضان

أكد فرع المؤسسة السورية للتجارة في محافظة اللاذقية أنه سيفتتح ثلاث صالات جديدة للبيع خلال شهر رمضان المبارك في كل من حيي الفاروس بساحة حلوم ومار تقلا إضافة إلى صالة في حديقة البطرني بالمدينة.



وأوضح مدير فرع المؤسسة شادي دلالة أن الصالة في حديقة البطرني ستستمر في العمل بعد فترة الإفطار ولساعة متأخرة من الليل مع وضع سلل رمضانية تحتوي على تشكيلة سلعية مناسبة وتزويد كل الصالات بالتشكيلة السلعية المناسبة.وأشار دلالة إلى أن فرع المؤسسة مستمر برفد صالاته ومراكزه ومنافذ البيع التابعة له والمراكز المحدثة في المؤسسات الحكومية بالمواد المدعومة (سكر-رز) وغيرها لتسهيل الحصول عليها لافتاً إلى أن توزيع هذه المواد وفقاً للبطاقة الإلكترونية مستمر حتى نهاية شهر آيار القادم.



وبين دلالة أن فرع المؤسسة خصص ثمانية مراكز لبيع المواد المدعومة وزودها بجهاز قارئ (ماستر) يستطيع من خلاله المواطنون الذين لم تصلهم رسالة نصية قصيرة استلام مخصصاتهم من المواد المدعومة وتشمل مجمع أفاميا وصالات تشرين والوحدة ومركز البطرني في مدينة اللاذقية،وصالات الحفة والقرداحة النموذجية إضافة إلى القسام والسلطان في مدينة جبلة موضحاً أن نسبة تنفيذ بيع المواد المدعومة تجاوزت 67 بالمئة حتى يوم الخميس الماضي.



وأشار دلالة إلى أن مبيعات فرع المؤسسة خلال الربع الأول من العام الجاري تجاوزت ثمانية مليارات ليرة سورية نتيجة الإقبال المتزايد من المواطنين على صالات المؤسسة وما توفره من تشكيلة واسعة وبأسعار مخفضة عن السوق.سانا