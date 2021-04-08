الكيان يرفض أي اتفاق نووي مع إيران

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أن إسرائيل لن تكون ملزمة باتفاق نووي بين القوى الكبرى وإيران في حال كان هذا الاتفاق يمكّن طهران من تطوير أسلحة نووية.



وقال نتنياهو: "إن اتفاقاً مع إيران يمهد الطريق لها لصناعة أسلحة نووية تهددنا بالاندثار لن نُرغم عليه بأي شكل من الأشكال".



وعقد الأطراف الذين لا يزالون منضوين في الاتفاق، أي إيران والدول التي بات يصطلح على تسميتها مجموعة 4+1 "فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا" اجتماعاً الثلاثاء حضرته الولايات المتحدة لكن بدون المشاركة مباشرة في المباحثات، ومن المقرر ان تُستأنف المحادثات في فيينا يوم الجمعة.