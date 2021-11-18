القوات العراقية تقضي على إرهابيين من (داعش) في ديالى

قضت القوات العراقية على خمسة من إرهابيي تنظيم “داعش” في محافظة ديالى شرق البلاد.



ونقل موقع السومرية نيوز عن بيان اليوم لخلية الإعلام الأمني “إن طيران الجيش تمكن من قتل خمسة إرهابيين ينتمون لـ داعش الإرهابي في محافظة ديالى”.



وأشار البيان إلى أن أحد الإرهابيين كان يحمل سلاحاً قناصاً وأن العملية تمت أثناء تنفيذ عمليات استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات ديالى.

وكانت القوات العراقية المشتركة أطلقت أمس عملية أمنية لملاحقة فلول إرهابيى تنظيم “داعش” شرق بحيرة حمرين بمحافظة ديالى.