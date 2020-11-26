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القبض على مطلق النار وقاتل الفتاة في حلب

أثناء تجوال إحدى دوريات قسم شرطة حلب الجديدة بحلب سُمع صوت إطلاق نار جانب مقبرة الشهداء في حي حلب الجديدة وعلى الفور توجهت الدورية للمكان وتبيّن تعرض سيارة عامة لإطلاق عدة عيارات نارية مما أدى لإصابة الفتاة ( سارة - أ ) التي كانت بضمنها ومفارقتها الحياة .

تم استدعاء دورية من قسم الأدلة الجنائية وإجراء الكشف اللازم ومن خلال البحث وجمع المعلومات تم إلقاء القبض على مطلق النار المدعو ( علاء الدين - ش ج ) من قبل قسم شرطة حلب الجديدة ومازالت التحقيقات جارية لكشف ملابسات القضية .