القبض على مروجي مخدرات بالجرم المشهود في طرطوس

ألقى فرع مكافحة المخدرات بطرطوس القبض على شخصين أثناء قيامهم بترويج مادة الحشيش المخدر في المحافظة.



وأوضحت وزارة الداخلية أنه بعد ورود معلومات حول قيام شخصين بترويج مادة الحشيش المخدر في منطقة شاليهات بصيرة، تم نصب الكمين اللازم وإلقاء القبض عليهما أثناء ترويجهما لمادة الحشيش المخدر وتبين بأنهما يدعيان (س. ع) تولد ٢٠٠٠ و(ع. ح) تولد ٢٠٠٠ وعثر بحوزتهما على كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر تم مصادرتهم أصولاً.



وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً مع المصادرات.