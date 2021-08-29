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القبض على مجرم خطير في حماة ارتكب 43 جريمة

ألقى فرع الأمن الجنائي في حماة القبض على مجرم خطير توجد بحقه عشرات الطلبات بجرائم قتل وخطف وسلب وغيرها.

ونتيجة الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في محافظة حماة لإلقاء القبض على مرتكبي الجرائم الخطيرة وبخاصة جرائم القتل والخطف والسلب، ومن خلال المتابعة الحثيثة ورصد تحركات أحد المطلوبين تمكن فرع الأمن الجنائي في حماة وبكمين محكم من توقيف المدعو (دانيال . خ) الذي يوجد بحقه (43) ثلاثة وأربعون طلب بجرائم مختلفة منها (الخطف والسلب والقتل وتشكيل عصابة أشرار) .

ومازالت التحقيقات مستمرة معه لكشف جميع الجرائم وإلقاء القبض على المتورطين معه بهذه الجرائم وسيتم تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.