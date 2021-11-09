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القبض على قاتل الشاب في ريف اللاذقية وهذا سبب الجريمة

في متابعة لجريمة قتل الشاب ” ب، ر”، التي وقعت أول أمس في قرية برابشبو، أكد مصدر مسؤول، أنه تم إلقاء القبض على القاتل بأقل من 48 ساعة.

وذكر المصدر أنه تم القبض على الفاعل مع أداة الجريمة (بارودة روسيّة)، مشيراً إلى أن المجرم ارتكب فعلته لأسباب شخصية.وكانت “الوطن”، قد نقلت أول أمس عن المصدر المسؤول أنه تم العثور على جثة الشاب ” ب، ر”، مقتولاً بطلقات نارية في محال بقرية برابشبو بناحية البهلولية، علماً أن الشاب المغدور من مواليد 1972 (49 عاماً).

 


الوطن 