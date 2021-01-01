القبض على عصابة لسرقة المنازل في ريف جبلة

وردت عدة شكاوى حول سرقة المنازل بعدد من القرى في ريف منطقة جبلة ونتيجة المتابعة المستمرة لمرتكبي هذه الجرائم تمكن فرع الأمن الجنائي باللاذقية من إلقاء القبض على الفاعلين بعد نصب الكمين اللازم وهم ( محمد . و ) و ( علي . ا ) و ( وسيم . س ) وبالتحقيق معهم اعترفوا بسرقة أكثر من عشرين منزل بعد الدخول إليها أثناء غياب أصحابها عن طريق كسر وخلع نوافذها وسرقة محتوياتها من مبالغ مالية وأغراض أخرى حيث تم استرداد جزء من المسروقات ( أجهزة خليوية وشاشات وأثاث متنوع وأدوات كهربائية وكاميرات .. الخ ) وبتحري منازلهم تم ضبط أسلحة وذخائر وحشيش وحبوب مخدرة تم مصادرتها وسيتم تسليم المسروقات لأصحابها أصولاً وتقديم المقبوض عليهم للقضاء المختص .