القبض على شخصين يمتهنان ترويج الدولارات المزورة في محردة

ألقى الأمن الجنائي في محردة بحماة القبض على شخصين يمتهنان ترويج الدولارات المزورة.



وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن مركز الأمن الجنائي في محردة بحماة تلقى معلومات حول وجود شخص يقوم بعرض مبالغ مالية من الدولارات الأمريكية المزورة محاولاً تصريفها وبيعها وبعد المتابعة والتحري ألقى القبض عليه وضبط بحوزته مبلغاً وقدره 2300 دولار مزورة وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ترويج ومحاولة تصريف الدولارات المزورة وأنه حصل عليها من شخص آخر تم استدراجه وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته مبلغاً وقدره 1850 دولاراً مزوراً من فئة الخمسين دولاراً.



وحسب بيان الوزارة فقد اعترف المقبوض عليه الثاني بشراء المبالغ المزورة من شخص مقيم في بلد مجاور وإدخالها إلى سورية لتصريفها عن طريق المقبوض عليه الأول مقابل مبلغ مالي.



وأشارت الوزارة إلى مصادرة الدولارات المزورة واتخاذ الإجراء القانوني بحق المقبوض عليهما ليقدما إلى القضاء المختص أصولاً.