القبض على شخصين الأول يمتهن سرقة السيارات والثاني نشل الجوالات في أشرفية صحنايا

القبض على شخص في أشرفية صحناباوهو يقوم بسرقة سيارة عامة نوعها (سابا)، تبين أنه يدعى ( أ . ع )، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة عدة سيارات أخرى من محافظتي دمشق وريفها بالاشتراك مع شخص متواري باستخدام مفاتيح مطابقة، وبيع السيارات المسروقة في محافظة السويداء، تم تسليم السيارة إلى مالكها أصولاً واسترداد مبلغ مالي من ثمن السيارات التي قام ببيعها.



وفي السياق نفسه ألقت إحدى دوريات مركز شرطة أشرفية صحنايا القبض على المدعو ( ر . ح ) أثناء قيامه بنشل جوال من أحد المواطنين، وضبطت بحوزته عدد من الجوالات المسروقة وسكين (خنجر) وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بنشل حقائب المواطنين والجوالات بالاشتراك مع شخصين متواريين على متن دراجات نارية وبيعها لشخص متواري أيضاً، وسلمت الجوالات إلى أصحابها أصولاً .



وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما،وسيتم تقديمهما مع المصادرات إلى القضاء المختص .