القبض على سارق حقائب نسائية وأجهزة خليوية في حلب

ادعت إحدى المواطنات إلى قسم شرطة ميسلون في حلب بقيام شخصين مجهولين على متن دراجة نارية بسرقة حقيبتها من يدها أثناء سيرها بالشارع العام.



ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات تمكّن قسم شرطة ميسلون من إلقاء القبض على شخص يدعى (محمد . ز) على متن دراجته النارية بعد الاشتباه به بسرقة الحقيبة العائدة للمواطنة المذكورة، وبالتحقيق معه اعترف أنه هو من سرق حقيبة المرأة صاحبة الادعاء، كما اعترف بإقدامه على ارتكاب عدّة سرقات لحقائب نسائية وأجهزة خليوية من المواطنين أثناء سيرهم في الشارع بالاشتراك مع شقيقه المتواري مستخدمين دراجة نارية في سرقاتهما .



تم حجز الدراجة النارية المذكورة، ومازال البحث مستمراً عن شقيقه المتواري، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.





