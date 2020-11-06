نصف حياة
مواجهة أمريكية روسية حول مؤتمر اللاجئين السوريين
“التحالف الدولي” بقيادة واشنطن يختطف العديد من الشبان شرقي الفرات السوري
الحكومة تطالب وزاراتها بتأمين احتياطي من المواد والسلع للمواطن لثلاثة أشهر قادمة
الرئيس الأسد والسيدة أسماء في زيارة لمعرض منتجين 20-20 في التكية السليمانية بدمشق
الإفراج عن 62 موقوفاً في درعا على خلفية الأحداث بالمحافظة
الجيش التركي يبدأ بإخلاء نقطة شير مغار العسكرية غرب حماة
مركز المصالحة الروسي: المسلحون في إدلب يستعدون لهجوم بالطائرات المسيرة
انفجار صهاريج وقود في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة مسلحي تركيا شرق حلب
ميليشيا “قسد” تستولي على مبنى بلدية في ريف القامشلي
مرسوم بتأليف مجلس النقد والتسليف.. ونائب أول جديد لحاكم مصرف سورية المركز
تركيا تُخلي أكبر قاعدة عسكرية لها في سورية وتنسحب منها
إصابات بين المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف الحسكة الشمالي
قوات الاحتلال التركي تستهدف بالقذائف المدفعية محيط مدينة عين عيسى في ريف الرقة
بأمر من الاحتلال الأمريكي..“قسد” تهجر المدنيين وتتستولي على منازلهم بالقوة

القبض على سارق حقائب نسائية وأجهزة خليوية في حلب

القبض على سارق حقائب نسائية وأجهزة خليوية في حلب

ادعت إحدى المواطنات إلى قسم شرطة ميسلون في حلب بقيام شخصين مجهولين على متن دراجة نارية بسرقة حقيبتها من يدها أثناء سيرها بالشارع العام.

ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات تمكّن قسم شرطة ميسلون من إلقاء القبض على شخص يدعى (محمد . ز) على متن دراجته النارية بعد الاشتباه به بسرقة الحقيبة العائدة للمواطنة المذكورة، وبالتحقيق معه اعترف أنه هو من سرق حقيبة المرأة صاحبة الادعاء، كما اعترف بإقدامه على ارتكاب عدّة سرقات لحقائب نسائية وأجهزة خليوية من المواطنين أثناء سيرهم في الشارع بالاشتراك مع شقيقه المتواري مستخدمين دراجة نارية في سرقاتهما .

تم حجز الدراجة النارية المذكورة، ومازال البحث مستمراً عن شقيقه المتواري، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.