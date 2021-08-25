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القبض على ثلاث سارقات في حمص

ألقى قسم شرطة الحميدية بحمص القبض على ثلاث نساء أقدمن على سرقة مصاغ ذهبي من أحد محلات المجوهرات بشارع الدروبي بمدينة حمص.

وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إن صاحب محل مجوهرات يدعى (احمد . س) أبلغ عن تعرضه لسرقة مصاغ ذهبي بطريقة المغافلة من قبل ثلاثة نساء يجهل معرفتهن.

ومن خلال البحث والتحري تمكن عناصر قسم شرطة الحميدية من إلقاء القبض على المدعوات (وفاء . ج) و(سهى . ج) و(سهام . ج) أثناء قيامهنَّ ببيع مصاغ بمحل للمجوهرات بالقرب من دوار النزهة بدون فاتورة شراء. 

وأشارت إلى أنه تم سوقهنَّ لمركز القسم وبتفتيشهنَّ عثر بحوزتهنَّ على مصاغ ذهبي بوزن /191/ غرام عيار /21/ قيراط ومبلغ مالي وقدره /660،000/ ليرة سورية، وبالتحقيق معهنَّ اعترفن بقيامهنَّ بعدة سرقات للمصاغ الذهبي بطريقة مغافلة صاحب المحل ورفض صاحب المحل شرائه الذهب منهن بدون فاتورة شراء. 

وتم تنظيم الضبط اللازم، وسيتم إحالتهنّ للقضاء المختص لينالنَّ جزائهنَّ العادل.المصدر : وزارة الداخلية