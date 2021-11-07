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القبض على امرأة بحوزتها 246 ليرة ذهبية مزيفة

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حماة حول قيام امرأة بتصريف الليرات الذهبية المزيفة ضمن مدينة حماة .

ومن خلال البحث والمراقبة تمكن فرع الأمن الجنائي في حماة من إلقاء القبض على المرأة المشتبه بها على متن سيارة عامة في مدينة حماة، وتبين أنها تدعى ( عدله. س)، وضبط بحوزتها ليرات ذهبية ضمن كيسين الأول يحوي /117/ ليرة ذهبية مزيفة، والثاني / 129/ ليرة ذهبية، وبإجراء الخبرة الفنية على الليرات المصادرة بالتنسيق مع فرع نقابة الصياغ في حماة تبين أن جميعها مزيفة وهي عبارة عن قطع نحاسية مغطاة بماء الذهب، وبالتحقيق معها اعترفت بأنها كانت متوجهة من محافظة حماة الى محافظة الرقة لتسليم كمية من الليرات الذهبية الى شخص هناك لقاء حصولها على أجرة مقابل ذلك مبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ليرة سورية، وأنكرت علمها أن الليرات الذهبية مزيفة .

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليها وسيتم تقديمها مع المصادرات الى القضاء المختص .

 

 



المصدر: صفحة وزارة الداخلية