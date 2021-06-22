الفلسطينيون يتصدّون ليلاً لقوات الاحتلال في حيّ الشيخ جرّاح

تصدى شبّان لقوات الاحتلال في حيّ الشيخ جراح، في القدس المحتلّة.





يأتي ذلك عقب مهاجمة عدد من المستوطنين للفلسطينيين في الحي، ورشقهم بالحجارة، إضافة إلى إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت في اتجاه منازل الفلسطينيين، واعتقال عدد من الشبان منهم.



كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرِّح على أحد الشبان في حي الشيخ جراح، بعد إطلاق قنابل الغاز داخل المنازل في الحي المذكور، واعتقلت الناشط منصور أبو غربية بعد ضربه.



وأرسلت قوات الاحتلال تعزيزات إلى حي الشيخ جراح، مع تصعيد في الاعتداء على الأهالي، وحاولت اقتحام منزل عائلة الكرد فيه.



واحتشد عشرات المستوطنين مساء اليوم الاثنين في منطقة جيب الذيب، شرقي بيت لحم.



ونظّم المستوطنون مسيرات أعلام استفزازية جديدة في الضفة الغربية اليوم الإثنين.



واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي الإثنين على فلسطينيين ومتضامنين معهم في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت السكان من المكوث في ساحات الحي، واستخدمت لتفريقهم الهراوات، وأخرجت المتضامنين والصحافيين بالقوة.



وأشار الشهود إلى أن القوات اقتحمت أحد المنازل عنوة، بعد كسر بابه، واعتدت على السكان فيه.