منطاد تجسس ضخم يظهر في مصر.. ما التفاصيل؟ 

انتشرت صورة على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر منطادًا قيل إنه يخص الجيش المصري، حيث تداولها المستخدمون على أنها منطاد استطلاع عسكري صنع في مصر.

ومع ذلك، الصورة التي انتشرت على أنها تعكس “أول ظهور رسمي لنظام الاستطلاع والإعاقة الرادارية المصرية الجديد”، هي في الحقيقة صورة لمنطاد عسكري أمريكي.

ووفقًا لما نقله موقع “الحرة” عن وكالة “فرانس برس”، حصدت الصورة آلاف التفاعلات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

الصورة التي أظهرت المنطاد كانت نُشرت في عام 2014 من قبل “فرانس برس”، وكانت ملتقطة في قاعدة عسكرية بولاية ماريلاند الأمريكية.

المنطاد في الصورة هو من طراز “JLens”، والذي يستخدمه الجيش الأمريكي للمراقبة والإنذار المبكر في حالات التهديدات.

وقد تم إنتاجه من قبل شركة “رايثيون تكنولوجيز”، التي تُعد من المقاولين الرئيسيين للجيش الأمريكي.

وفيما يخص القوة العسكرية، يُعتبر الجيش المصري من بين الأقوى في المنطقة العربية، ويصنف في المرتبة الـ15 عالميًا وفقًا لمواقع عسكرية متخصصة.

تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بتطوير جيشها، لدرجة أنها أنشأت وزارة خاصة للإنتاج الحربي إلى جانب وزارة الدفاع.

إرم نيوز