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العراق.. محاولة اغتيال معاون مدير الاستخبارات العسكرية

كشفت وسائل إعلام عراقية رسمية، أن معاون مدير الاستخبارات العسكرية العراقية تعرّض لمحاولة اغتيال فاشلة في العاصمة "بغداد".

وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلاً عن مصدر قال إنّ: «معاون مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العميد الركن زيد المكصوصي نجا من محاولة اغتيال تعرض لها قرب منطقة جسر ديالى جنوبي بغداد».

بدورها، تحدثت قناة "السومرية نيوز" نقلاً عن مصدر أنّ «التعرض تم من خلال 3 سيارات نوع سلفادور هاجموا عجلة العميد الركن أثناء عودته من محافظة واسط».وأشارت القناة إلى أن «قوة أمنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من ضبط إحدى العجلات واعتقال 3 أشخاص من المهاجمين»