العراق: الاستخبارات العسكرية نُحبط عمليتين إرهابيتين

أعلن مدير الاستخبارات العسكرية في العراق فائز المعموري، اليوم الثلاثاء، "إحباط عمليتين إرهابيتين كانتا ستستهدفان زائري الإمام الحسين في العاشر من محرّم".



وكشف المعموري مكاني العمليتين، موضحاً أنّهما كانتا "ستستهدفان الطارمية شمالي بغداد وإحدى المناطق ضمن محافظة بابل".



إلى ذلك، أفاد مصدر اعلامي في بغداد باستهداف رتلَي دعم لوجستيَّين تابعين للتحالف بقيادة واشنطن، لافتاً إلى أنّ استهداف الرتلَين تمّ بعبوات ناسفة في بابل والديوانية جنوبيّ العاصمة العراقية.



وفي ديالى، أكّد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، إحباط محاولة استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية.



بالتزامن مع ذلك، أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول تنظيم "داعش" في جزيرة الحضر في نينوى.



وبدأ الجيش العراقي، في وقت سابق، مع قوة من الحشد الشعبي، عمليةَ تفتيش واسعة بحثاً عن فلول تنظيم "داعش" شرقيّ مدينة تلعفر في نينوى، شماليّ العراق.



وبدأت قوات الحشد الشعبي ووحدات الجيش العراقي، في شمالي بغداد، "عمليات محرّم" لتفتيش قضاء الطارمية وتأمينه.



وتواصل القوات المشتركة، بإسناد من طائرات الجيش العراقي، تقدُّمَها، وفق الخُطط المرسومة، لتأمين مناطق شمالي بغداد من فلول "داعش"، التي كانت تهدف إلى شنّ هجمات في شهر محرّم، لاستهداف الزائرين، وأصحاب المواكب الحسينية.