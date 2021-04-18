الطاقة الذرية تؤكد مخالفة إيران للاتفاق النووي

بعد إعلان مسؤولين إيرانيين سابقاً، عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تحققت من أن إيران بدأت التخصيب بهذه النسبة في منشأة نطنز.



وبحسب بيان الوكالة، أنها أخذت عينة لدراستها وأشارت إلى أن عملية التخصيب تمت من خلال أجهزة طرد مركزي من نوع (IR4) و(IR6).



وفي وقت سابق، صرح رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن «إيران حصلت على أول إنتاج من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة نطنز النووية»، مشيراً إلى أنها «تنتج 9 غرامات كل ساعة».



وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي على هذه الخطوة قائلة إن «إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% خطوة استفزازية تأخذها واشنطن على محمل الجد، ويجب أن تكون دول 5+1 متحدة في رفض ذلك».



بدوره، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن «خطة إيران لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% لا تفيد»، في ذات الوقت عبر عن سعادته بانخراط طهران في المحادثات غير المباشرة بشأن العودة للاتفاق النووي.



وعن محادثات فيينا، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن «المحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني ستستمر بضعة أيام، وتعقبها فترة توقف حتى يتسنى للمسؤولين الإيرانيين والأمريكيين العودة إلى بلادهم للتشاور».



كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية المنعقدة في فيينا عباس عراقجي، أكد أن «تفاهماً بدأ يظهر في المفاوضات رغم استمرار وجود خلافات شديدة»، قائلاً: «وصلنا لمرحلة تسمح بتدوين نص جديد يشمل رفع العقوبات والخطوات النووية».



في 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على طهران، لتعلن بدورها عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم عام 2019.