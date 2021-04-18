مصدر عسكري : تم تأمين محور طريق تدمر – دير الزور وحمص – الرقة
الرئيس الأسد يتلقى برقيتي تهنئة من الرئيس الإيراني والملك الماليزي بعيد الجلاء
تقرير يكشف التفاصيل السرية لمجموعة مسلحة خطيرة قدمت من اوروبا للقتال في سوريا
الرئيس الأسد يتلقى برقية تهنئة من سلطان عمان بمناسبة عيد الجلاء
اختلاطُ العصور في المجتمعات العربية.. واستمرارُ الصراع بين العقل والنقل
الحكومة ترفع سعر مبيع ليتر البنزين الاوكتان /95/ ب /2500/ ليرة سورية
المقداد: فرنسا تقود الآن معسكر العداء لسورية
بعد دقائق من هبوط مروحية أمريكية بداخله.. هجوم يستهدف سجن لأمريكا في ريف الحسكة
استشهاد طفل في اشتباكات بين الاحتلال التركي و”قسد” في ريف حلب المحتل
“إسرائيل” تبدأ بالمشروع الذي وُصف بأنه “الأخطر من نوعه” في الجولان السوري المحتل
مظاهرات شمال الرقة بعد تأسيس تركيا لـ”مجلس محلي” يضم شخصيات تشتهر بالفساد
الإسلام العثماني واستعصاء الحداثة العربية
الرئيس الأسد يلتقي وفداً روسيا رفيع المستوى.. لتخفيف العقوبات
باستثناء التركمان… “تسريح هادئ” للمسلحين العرب الموالين لأنقرة شمالي سوريا
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية

الطاقة الذرية تؤكد مخالفة إيران للاتفاق النووي

بعد إعلان مسؤولين إيرانيين سابقاً، عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تحققت من أن إيران بدأت التخصيب بهذه النسبة في منشأة نطنز.

وبحسب بيان الوكالة، أنها أخذت عينة لدراستها وأشارت إلى أن عملية التخصيب تمت من خلال أجهزة طرد مركزي من نوع (IR4) و(IR6).

وفي وقت سابق، صرح رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن «إيران حصلت على أول إنتاج من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة نطنز النووية»، مشيراً إلى أنها «تنتج 9 غرامات كل ساعة».

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي على هذه الخطوة قائلة إن «إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% خطوة استفزازية تأخذها واشنطن على محمل الجد، ويجب أن تكون دول 5+1 متحدة في رفض ذلك».

بدوره، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن «خطة إيران لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% لا تفيد»، في ذات الوقت عبر عن سعادته بانخراط طهران في المحادثات غير المباشرة بشأن العودة للاتفاق النووي.

وعن محادثات فيينا، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن «المحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني ستستمر بضعة أيام، وتعقبها فترة توقف حتى يتسنى للمسؤولين الإيرانيين والأمريكيين العودة إلى بلادهم للتشاور».

كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية المنعقدة في فيينا عباس عراقجي، أكد أن «تفاهماً بدأ يظهر في المفاوضات رغم استمرار وجود خلافات شديدة»، قائلاً: «وصلنا لمرحلة تسمح بتدوين نص جديد يشمل رفع العقوبات والخطوات النووية».

في 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على طهران، لتعلن بدورها عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم عام 2019.