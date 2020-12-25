الصحة المدرسية في حمص: وفاة أربعة معلمين بكورونا

بين رئيس دائرة الصحة المدرسية في حمص ، الدكتور غياث عباس وجود أكثر من 35 ألف مدرّس، وأكد أن الكادر التعليمي خسر أربعة معلمين، مشيراً إلى أن حالة الإصابات التي سُجّلت بين المعلمين واحتاجت رعاية صحية خاصة لا تتجاوز أصابع اليد، وباقي الحالات قامت بالحجر الذاتي بالمنزل وعادت للعمل بشكل طبيعي، وأن أغلب حالات الإصابة عند المعلمين متوسطة، حيث تمّ الشفاء دون الحاجة لرعاية طبية مختصة، وبالنسبة للطلاب لم نسمع بدخول أحد للمشفى، وإنما كانت حالات خفيفة تعالج منزلياً، دون الحاجة لمراجعة المشافي، ولم تسجل ولا أية حالة وفاة بين الطلبة.



وأكد رئيس دائرة الصحة المدرسية على تطبيق كافة بنود البروتوكول الصحي من تعقيم وتباعد مكاني ووجود مشرف صحي بكل مدرسة لمتابعة الواقع الصحي والبيئي والفيزيائي للمكان، ويتمّ معالجة الحالات بشكل فوري، لافتاً لتوزيع الدفعة الثانية من المعقمات والمواد الضرورية منذ شهر تقريباً على المدارس، وسيتمّ التوزيع كلما اقتضت الحاجة، وأنه تمّ توزيع الماسحات الحرارية على كافة مدارس المحافظة ريفاً ومدينة.







البعث