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"الصحة العالمية" تعلن نيتها تطعيم 20 بالمائة من السوريين ضد كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء 23/3، أنها ستشرف على حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في سوريا، يتوقع أن تبدأ في أبريل، بهدف حصول 20 بالمائة من السكان على اللقاح بنهاية 2021.

وقالت أكجمال ماغتيموفا، رئيسة بعثة منظمة الصحة العالمية في سوريا، إن هناك طريقين سيتم إرسال اللقاحات بهما جوا إلى سوريا، الأول من دمشق وسيغطي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والأكراد، والثاني عبر الحدود التركية.

وأضافت أن شمال غرب البلاد سيتلقى 224 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من الهند خلال أسابيع قليلة، لتغطي 3 بالمائة من السكان.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص 912 ألف جرعة لباقي أنحاء سوريا، وستصل عبر دمشق، وستوزع بالأساس على عمال الصحة وكبار السن.

كما لفتت إلى أن المنظمة ستحتاج تبرعات بقيمة 38 مليون دولار لتطعيم 20 بالمائة من السوريين.

ويأتي إعلان المنظمة وسط تصاعد حاد في الإصابات، حيث أفادت وسائل إعلام رسمية بأن وحدات الرعاية المركزة في المشافي الحكومية بالعاصمة دمشق مكتظة.

 

 


المصدر: "أسوشيتد برس"