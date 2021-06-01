السورية للحبوب: القمح الروسي يلائم العملية الإنتاجية في البلاد

أكد مدير عام السورية للحبوب “يوسف قاسم” أن المراكز الـ 46 المخصصة لموسم الحصاد بدأت باستلام محصول القمح من كافة المحافظات من الـ 7 صباحاً وحتى 7 مساء من الفلاحين، مشيراً إلى أن ذروة الموسم ستكون بعد 15 إلى 20 يوم وحينها تظهر الأرقام النهائية للموسم من القمح، والتوقعات أقل من الطموحات والجهود نتيجة الظروف المناخية.



وأوضح “قاسم” إلى أن هناك عقود مبرمة لاستيراد مليون طن قمح منذ بداية العام على عدة دفعات وجاري تنفيذها من شهر شباط، وروسيا من الدول التي تلائم أقماحها العملية الإنتاجية في سورية، بحسب مانقلت إذاعة”شام.إف.إم”.



وأفاد “قاسم” أنه تم رفع سعر استلام الأقماح من الفلاحين إلى 800 ليرة زائد 100 مكافأة تسليم وهو سعر مجد ويغطي بنود التكلفة بالأسعار الرائجة، وممكن أن يكون أعلى من السعر المعتمد، دون نسيان دعم الدولة للعملية الانتاجية بتأمين قنوات ري وتأمين المحروقات والسماد بالسعر المدعوم وغيرها.