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السورية للتجارة تفتتح صالة بيع في مورك بحماة

افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة في حماة اليوم صالة بيع جديدة في مدينة مورك بريف المحافظة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمواد الأساسية بأسعار مناسبة

وأوضح مدير فرع المؤسسة رياض زيود ، أن افتتاح الصالة الجديدة يأتي ضمن خطة المؤسسة لتغطية كل مناطق المحافظة وخاصة الريف المحرر من الإرهاب بعد عودة الأهالي إليه مبيناً أنه تم تزويد الصالة بمختلف أنواع السلع الغذائية بأسعار أقل من السوق المحلية بنسبة تتراوح بين 15 و30 بالمئة.

وكان فرع السورية للتجارة بحماة قد افتتح الشهر الماضي 6 صالات بيع جديدة.