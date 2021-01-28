السودان و"إسرائيل".. اتفاقية على الصعيد الاستراتيجي

بعد البحرين والإمارات والمغرب، وقت اليوم السودان، اتفاقية مع "إسرائيل" لتعزيز التعاون الاستراتيجي، في المجالات الأمنية والاستخباراتية، تمهيداً لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، خلال زيارة امتدت لساعات قام بها "وزير شؤون المخابرات" إيلي كوهن، إلى الخرطوم، أول من أمس الإثنين.



الاتفاقية تم توقيعها مع وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم على الاتفاقية، في حين أفادت مصادر "إسرائيلية" أن «كوهين الذي زار الخرطوم بصفته مبعوثاً لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، رافقه وفد من كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة المخابرات ووزارات أخرى».



ووفقاً للمصادر فإن «الجانبين ناقشا عدة أفكار حول التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن والمخابرات، من خلال الحرص على ضرورة حفظ الاستقرار في المنطقة عموماً، وفي حوض البحر الأحمر بشكل خاص. وطرحت فكرة أن تساعد السودان إسرائيل في الانضمام إلى مجلس دول حوض البحر الأحمر».



كوهين أكد بحسب وسائل إعلام "إسرائيلية" أن «زيارته ستكون رافعة للتقدم نحو العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وتبادل السفارات. وأطلع الرئيس السوداني الوزير الإسرائيلي على تقدم الإجراءات لإبطال قوانين مقاطعة "إسرائيل"، ولإبطال القانون الذي يعاقب اللاجئين السودانيين العائدين من "إسرائيل" وغيرها إلى وطنهم، مما سيسهل على "إسرائيل" إعادة 6500 سوداني يعيشون حالياً في الدولة العبرية، وحكومة نتنياهو معنية بإعادتهم من دون المساس بالقانون الدولي. ووقع اتفاق بينهما على أن يزور وفد سوداني إسرائيل قريباً».



الاتفاق شمل أيضاً «على التقدم في العلاقات الاقتصادية والتجارية في مجالات المياه والزراعة والطاقة المتجددة والصحة والطيران. وتم الحديث عن مشاريع كثيرة مشتركة في هذه المجالات، بينها إقامة مفاعل لتحلية مياه البحر في السودان، وإقامة جهاز للإرشاد الزراعي»، بحسب وسائل إعلام "إسرائيلية".



وبدأت العلاقات بين "إسرائيل" والسودان في 23 من تشرين الأول الماضي، عندما أعلنت الخرطوم إنهاء حالة الحرب مع "إسرائيل"، تمهيداً لتطبيع العلاقات، ضمن الاتفاق مع واشنطن على شطب اسم السودان من لائحة الدول المساندة للإرهاب.



يأتي ذلك رغم معارضة بعض القوى السياسية في السودان، ورفضها للتطبيع، ومن بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم، لكن أعلن السودان توقيع «اتفاقيات أبراهام» مع الولايات المتحدة، تمهيداً لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، وذلك خلال زيارة وفد أميركي، برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوتشين، إلى الخرطوم.