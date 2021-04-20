السفير الأمريكي في روسيا يرفض المغادرة

قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم الثلاثاء، أن السفير الأمريكي في موسكو "جون ساليفان" رفض مغادرة روسيا، رغم توصيات وزارة الخارجية الروسية له بالتوجه إلى واشنطن للتشاور.



وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد كشف في 16 نيسان أن الجانب الروسي أوصى بأن "يتوجه السفير سوليفان إلى عاصمته وإجراء مشاورات مفصلة وجادة هناك".



وفرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس الماضي، عقوبات جديدة على روسيا الاتحادية طالت 32 كياناً وشخصية روسية، كما حظرت واشنطن على شركاتها الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي، أو صندوق الثروة الوطني، أو وزارة المالية الروسية.



كما أعلنت أنها ستطرد 10 أشخاص من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية، لتعلن روسيا بعد ذلك اتخاذ إجراءات مضادة يتم بموجبها طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين من البلاد.