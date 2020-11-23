الرئيس الصيني يبلغ عون استعداد بلاده لمواصلة دعم لبنان

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس الأحد، استعداد بلاده لمواصلة تقديم المساعدة للبنان قدر الإمكان في مواجهة التحديات من أجل عودة الاستقرار والاطمئنان في أقرب وقت ممكن.



وشدد الرئيس الصيني في رسالة تهنئة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون بذكرى استقلال لبنان، حسبما ذكر موقع «النشرة» حرصه على العلاقات الصينية- اللبنانية، وعلى تعميق علاقات التعاون بين البلدين لما فيه الخير البلدين والشعبين.



وقال: «منذ مطلع السنة الجارية، تتبادل الصين مع لبنان الدعم في مكافحة جائحة كوفيد-19 وقدم الجانب الصيني ما في وسعه المساعدات للبنان لمواجهة انفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي يعكس الصداقة العميقة والتقليدية بين البلدين».



وأحيا لبنان يوم أمس عيد الاستقلال، الذي ناله من الانتداب الفرنسي في 22 تشرين الثاني 1943 وسط أزمات متعددة تضغط على لبنان اجتماعياً ومالياً وصحياً، كما غابت المراسم الرسمية والعسكرية لعيد الاستقلال بسببِ «كورونا».





«وكالات»