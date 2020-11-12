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الدفاع الروسية: قوات حفظ السلام تصل إلى قره باغ.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية،أمس الأربعاء أنه سيتم إنشاء 16 نقطة مراقبة على طول خط التماس في إقليم قره باغ، مؤكدة وصول الدفعة الأولى من عناصر قوات حفظ السلام الروسية إلى المنطقة.

وقال "سيرغي رودسكوي"، رئيس إدارة العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية، في تصريح صحفي: من أجل مراقبة تنفيذ الاتفاقات بين أرمينيا وأذربيجان، من المقرر إنشاء 16 مركز مراقبة في منطقتي المسؤولية "الشمالية" و"الجنوبية". وسيتم نشرها على طول خط التماس بين الجانبين في قره باغ وعلى طول ممر "لاتشين"، الذي يربط الإقليم بأراضي أرمينيا».

وأوضح "رودسكوي" «أن نقاط المراقبة هذه مكلفة بمهمة جمع المعلومات عن حالات انتهاك وقف إطلاق النار، ونقل هذه المعلومات بسرعةٍ إلى قيادة قوات حفظ السلام، إضافة إلى الحفاظ على سلامة حركة مرور وسائل النقل، ودرء الأعمال غير القانونية ضد المدنيين».وأشار إلى أن «طائرات نقل عسكرية روسية نفذت 27 رحلة جوية خلال اليوم الماضي، ونقلت على متنها 414 عنصراً من قوات حفظ السلام و54 عربة ومركبة، إضافة إلى 8 مروحيات ومنظومتين من الطائرات بلا طيار، إلى قره باغ.

ومن المتوقع، أن تضم مجموعة قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ 1960 فرداً يحملون أسلحة صغيرة و90 ناقلة جنود مدرعة و380 قطعة من المركبات والمعدات الأخرى.ويأتي  هذا الأمر بنشر قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ بموجب اتفاق وقعه قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا أمس الثلاثاء لإنهاء الحرب في المنطقة.