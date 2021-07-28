الدبلوماسية تعود لمجاريها بين الكوريتين

عقب 13 شهراً من انقطاع الدبلوماسية بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، أعلنت رئاسة سول عن إعادة قنوات الاتصال المعلقة بين الجانبين.



وأضافت الرئاسة، أن «الزعيمين خلال تبادلات عديدة للرسائل بينهما منذ نيسان الماضي، اتفقا أيضاً، على استعادة الثقة المتبادلة بين الكوريتين في أقرب وقت ممكن والمضي قدماً في العلاقة مرة أخرى».



وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القادة، اتخذ الشمال والجنوب إجراءً لإعادة تشغيل كل خطوط الاتصال بين الكوريتين اعتباراً من اليوم، وفق ما ذكرته الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية.



وفي حزيران 2020، قطعت كوريا الشمالية بشكل أحادي هذه القنوات الرسمية، احتجاجاً على فشل سول في منع النشطاء من إرسال منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ عبر حدودهم.



وجاء إعلان الكوريتين استئناف عمل قنوات الاتصال بينهما، في الذكرى الـ68 لتوقيع هدنة لإنهاء الحرب الكورية 1950-1953.