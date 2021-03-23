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الداخلية تنشر فيديو مؤثرا عن جريمة بشعة بحق طفل لم يتجاوز 3 سنوات!

الداخلية تنشر فيديو مؤثرا عن جريمة بشعة بحق طفل لم يتجاوز 3 سنوات!

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة حلب القبض على رجل أقدم على قتل طفله بركلة على رأسه.

وقالت وزارة الداخلية في تدوينة لها عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، إنه ورد بلاغ إلى مركز الشرطة من قبل مستشفى الرازي في حلب بوفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، بعد سقوطه من سرير مؤلف من طابقين.

على إثر ذلك، توجه رجال الأمن إلى المستشفى واطلعوا على التقرير الطبي، ليتبين أن وفاة الطفل كانت نتيجة نزيف دماغي بعد ارتطام رأسه بجسم صلب.

وبعد التحقيق، تبين عدم وجود سرير من طابقين في المنزل، وتعرض الطفل للتعذيب في فترات سابقة قبل وفاته.

وبمواجهة الأب، أقر بارتكابه جريمته، وقال إنه سبق وضرب ابنه وكسر قدمه، بعد أن داس عليها بقوة قبل 3 أشهر من مقتله، وفي يوم الواقعة ركل ابنه بقدمه على رأسه، بسبب بكائه المستمر، ما أدى إلى ارتطامه بالحائط وفقدانه الوعي، ليلفظ أنفاسه في المستشفى.