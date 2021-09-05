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الخارجية اليابانية: اجتماع بلدان السبع الكبار بمشاركة روسيا والصين في الأسبوع القادم

أعلن وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، أنه من المقرر أن يجري في الأسبوع القادم اجتماع لوزراء خارجية بلدان مجموعة السبع الكبار (G7) بمشاركة وزراء من روسيا والصين.

وأفاد الوزير في بث لقناة "NHK" اليابانية بأن اللقاء سيتمحور حول التطورات الأخيرة في أفغانستان.

وقال: "من المتوقع أن يتم اجتماع على مستوى وزراء خارجية بلدان مجموعة السبع الكبار لمناقشة الوضع في أفغانستان، وسيحضره أيضا وزراء من روسيا والصين والدول الأخرى، في الأسبوع القادم"، مدققا أن الاجتماع "قد يتم في 8 سبتمبر الجاري".

وبدأت حركة طالبان في أوائل أغسطس الماضي على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، هجوما مكثقا على القوات الحكومية. وفي 15 أغسطس الماضي دخلت طالبان العاصمة كابل وأعلنت سيطرتها على البلد.

 


المصدر: وكالات