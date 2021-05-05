الحكومة تمنح جرحى قوات الدفاع الشعبي تعويضاً شهرياً بقيمة 50 ألف ليرة لعشر سنوات

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس منح جرحى قوات الدفاع الشعبي المصابين بنسبة عجز بين 40 و65 بالمئة تعويضاً شهرياً بقيمة 50 ألف ليرة ولمدة عشر سنوات.



كما قرر المجلس إضافة 18 ملياراً و972 مليون ليرة سورية إلى اعتمادات لجنة إعادة الإعمار في موازنة عام 2021 بما يمكنها من الاستمرار بأعمال تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة المتضررة.



واعتمد المجلس خطة للتشبيك بين قطاعي الزراعة والصناعة وتطوير الصناعات الزراعية من خلال تأهيل منشآتها وإيجاد محفزات للنهوض بها وتشجيع الاستثمار فيها ومعالجة المشاكل التي تعترضها والتركيز على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة وتوسيع قاعدتها التصديرية.. وتم تكليف الوزارات المعنية وضع البرامج التنفيذية.



ووافق المجلس على تشكيل لجان مشتركة بهدف مراقبة الأراضي الزراعية وحمايتها من الحرائق تضم في عضويتها ممثلين عن السلطة المحلية أو الإدارية والجمعية الفلاحية إضافة لرئيس البلدية أو مختار القرية والمخفر الحراجي المختص.



كما طلب المجلس من وزارة التعليم العالي وضع برنامج لتعويض الفاقد التعليمي لطلاب الجامعات، وأكد على الوزارات تقديم الدعم لوزارة التربية لإنجاح امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، حيث بين وزير التربية أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 566566 طالباً منهم 307 آلاف متقدم لامتحانات شهادة التعليم الأساسي في حين بلغ عدد المراكز الامتحانية 4855 مركزاً يجري العمل على توفير احتياجاتها اللوجستية.