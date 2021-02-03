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الجيش يحبط هجوماً لـ”داعش” بمنطقة أثرية شرق حماة

دارت اشتباكات عنيفة فجر اليوم الأربعاء، بين وحدات من الجيش العربي السوري مع خلايا تابعة لتنظيم “داعش” في منطقة أثرية شرق حماة.

وأفاد  بأن مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم “داعش” حاولت مهاجمة مواقع للجيش السوري على محور بلدة الفاسدة بمحيط منطقة أثرية بأقصى ريف حماة الشرقي.

وتمكنت وحدات الجيـش من التصدي لمحاولة الهجوم ودارت اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة معظم أفراد المجموعة المسلحة.

كما أكد  بناء على معلومات من مصادر ميدانية، أن عدداً من أفراد الجيـش العربي السوري استشهدوا جراء هذه الهجوم.

فيما نفذ الطيران الحربي 3 غارات باتجاه خطوط إمداد المسلحين الخلفية القادمة من عمق البادية أسفرت عن تدمير سيارتي دفع رباعي.

وفي السياق، أكد مصدر ميداني  أن مسلحي “داعش” باتوا يعتمدون على خطوط إمداد قادمة من منطقة التنف بأقصى بادية حمص الشرقية التي تعتبر قاعدة أمريكية غير شرعية للجيش الأمريكي.

 


باسل شرتوح 