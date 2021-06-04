الجيش اللبناني يضبط معامل لتصنيع المخدرات في البقاع

نفذ اليوم الجمعة الجيش اللبناني عمليات مداهمة واسعة في مناطق مختلفة في البقاع لضبط معامل تصنيع المخدرات، يأتي ذلك عقب الفضيحة الكبيرة قبل شهر، بتهريب المخدرات إلى السعودية، وتم ضبتها داخل الفاكهة، ومنها الرمان.



وكانت وزارة الداخلية اللبنانية أعلنت الأسبوع الفائت أنها ضبطت شحنة من المخدرات كانت في طريقها من مرفأ صيدا جنوب لبنان إلى الإسكندرية في مصر.



كما أثار ضبط كمية كبيرة من المخدرات قبيل دخولها إلى السعودية آتية من لبنان وموضبة داخل الخضار والفواكه، أزمة بين البلدين، دفعت بالسعودية إلى تعليق استيراد الخضار والفواكه من لبنان في أبريل الماضي.



من جهة أخرى، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق "حرص لبنان على مكافحة التهريب وإحباط كل المحاولات التي تسيئ إلى سمعة لبنان وإلى علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة".وفي 25 نيسان الماضي، علقت السعودية، دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها، بسبب استغلالها في تهريب مواد مخدرة للمملكة.



وسبق أن أعلنت حكومة تصريف الأعمال الشهر الماضي إلقاء القبض على شقيقين يشتبه في تورطهما في محاولة فاشلة لتهريب حبوب الأمفيتامين المخدرة للسعودية، الأمر الذي دفع سلطات المملكة لفرض حظر على الواردات اللبنانية.