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الجولة الرابعة من محادثات جنيف تُختتم بتحديد موعد للجولة الخامسة

اختُتمت الجولة الرابعة لمحادثات جنيف بعد تحديد تاريخ 25 كانون الثاني القادم كموعد للجولة الخامسة، وذلك دون أن يتم التوصل لأي نتيجة.

ووفقاً لما نقلته وكالة “سانا” قال المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، خلال مؤتمر صحفي: “إن أعضاء اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور اتفقوا على جدول أعمال الجولة الخامسة في 25 من الشهر القادم في حال سمحت ظروف كورونا بذلك”.

وأضاف: “كانت الاجتماعات مفيدة وأستطيع القول إننا نلتمس نقاطاً يمكن أن نستخدمها للمضي قدماً”.

وأفادت قناة “الميادين” بأن وفد الحكومة السورية انسحب أمس الجمعة من الجلسة احتجاجاً على مضمون بيان ألقاه فريق المعارضة، لافتة إلى أن الوفد الحكومي احتج أيضاً على إدارة الجلسة من قبل رئيس وفد المعارضة هادي البحرة لامتناعه عن منح الوفد حق الرد.

وتناولت هذه الجلسة العديد من الملفات السورية، وأبرزها ملفي عودة اللاجئين السوريين والعقوبات المفروضة على سورية، حيث أعلن وفد المعارضة عن رفضه لمناقشة ملف العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية.