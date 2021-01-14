الجامعات السورية بنهاية التصنيف العالمي والتعليم العالي ترد:

بينت مدير عام مركز القياس والتقويم في التعليم العالي، د. ميسون دشاش، أنه لم يصدر حتى الآن التصنيف النهائي والإصدار الرسمي الثاني لموقع "ويب ماتركس" لترتيب الجامعات السورية الحكومية للعام 2021، مبينة أنه سيصدر مع نهاية الشهر الجاري.



وأوضحت دشاش أن التقرير الذي يتم تداوله على مواقع صفحات التواصل الاجتماعي، هو تقرير (تصنيف تأشيري) وليس النهائي، معتبرة أن الترتيب وعدد النقاط قد يزيد أو ينقص، وأنه على مختلف الجامعات حاليا القيام بتوثيق بياناتها البحثية.



وأشارت إلى أن القائمين على تصنيف (ويب ماتريكس) قرروا البدء بعدم الاعتماد على موقع (غوغل) للاستشهادات بدءا من 2021 وذلك وفقا لرغبات الجامعات المتقدمة في العالم، وإنما الاعتماد على التصنيفات القادمة على الأبحاث الموثقة في المواقع الالكترونية الخاصة بهذه الجامعات.



مضيفة: "لذلك يجب على الجامعات السورية توثيق البيانات والبحوث العلمية في مواقعها الالكترونية وتحديث هذه البيانات بدل الاكتفاء بتوثيق اقتباساتهم على غوغل فقط، كما أنه يجب التأكيد على ضرورة قيام كل جامعة حكومية وخاصة بمنح الأساتذة الجامعيين إيميل خاص يربطهم بالجامعة التي ينتمون إليها".



وأشارت إلى أنه حال صدور التصنيف الثاني الرسمي سيتم الخوض بشكل مفصل في أسباب أي انخفاض يطرأ على الترتيب.



وتتصدر جامعة دمشق في أحدث تصنيف عالمي الجامعات الوطنية في المرتبة 3578 تليها تشرين في المرتبة 4613 عالمياً.