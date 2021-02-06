الثروة الحيوانية في سورية آيلة للانقراض وأسعار اللحوم إلى مزيد من الارتفاع

اوضح رئيس جمعية اللحامين إدمون قطيش أن الثروة الحيوانية في سورية آيلة للانقراض وعددها يتناقص، منها العجل والخاروف وحتى الدجاج.



وان سعر الكيلو الواحد من فطيمة الخاروف التي كنا نحارب ذبحها وصل لـ11 ألف ل.س أي أغلى من سعر الخاروف، ووصل سعر كيلو الخروف الحي في الأسبوع الحالي لـ7800 ل.س بسبب ارتفاع سعر العلف والتهريب.



وسعر كيلو لحم الخاروف الهبرة 22 ألف ل.س تقريباً أما مع نسبة دهن 20٪ فـ18 ألف ل.س، ووصل سعر لحم العجل الهبرة إلى 17 ألف ل.س، والدجاج (شرحات) إلى 9400 ل.س مشيراً إلى أن رأسمال شراء كيلو الشرحات هو 9 آلاف ل.س .



كما ستستمر أسعار الدجاج واللحم بالارتفاع إن لم تتأمن الأعلاف وتدعم من قبل الحكومة، وتزرع 80٪ إلى 90٪ من الأراضي من قبل وزارة الزراعة، وتربية المزيد من الحيوانات



ارتفاع سعر الأعلاف يعود لأن أغلبها يستورد من الخارج ويتعلق مباشرةً برفع سعرها في بلد المنشأ التي تصدرها لنا، كما أنه هناك قلة في عرضها عالمياً.



وان التاجر يخسر في بيع لحم الخاروف بسبب تكلفة العلف المرتفعة.



كما انه لو سمحت الدولة باستيراد كمية من العجول، لكن تكلفة استيراد العجل الحي 3.2 دولار للكيلو الواحد واصلاً للمرفأ ما يعني أنه باهظ الثمن ولا نستطيع استيراده.



ولولا وجود التهريب كانت ستباع لحوم الغنم والعجول للبلد عوضاً عن بيعها للخارج حيث يبيع المربي لمن يقدم له سعراً أعلى قد يصل إلى نحو 800 ألف ل.س في رأس العجل، ويلجأ المربي إلى ذلك ليحقق التكلفة دون خسارة.





ميلودي اف ام