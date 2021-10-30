التنظيمات الإرهابية تعتدي بقذيفة صاروخية على جورين بريف حماة
السعودية تستدعي سفيرها من لبنان وتطلب من السفير اللبناني مغادرة أراضيها
سوريا تشعل حربا كلامية بين الصين وتركيا في مجلس الأمن
اشتباكات متقطعة وتصعيد مستمر على خطوط التماس بين تركيا وشمال سوريا
الأردن ينتج وسوريا تنقل ولبنان يشتري 3 ساعات تغذية كهربائية باليوم
الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للاحتياطيين
قصف عشوائي على بلدات سكنية شمال حلب وإصابات بصفوف المدنيين
قسد تطلق النار على المدنيين في ريف دير الزور واغتيالات في صفوفها
عصيان لإرهابيي (داعش) بسجن غويران الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد)
تصفية «المهاجرين» برعاية أنقرة: الجولاني يوسّع «إمارته»
تركيا تدخل أكبر شحنة عسكرية إلى سوريا
الرئيس الأسد يزور الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق
السيسي يؤكد موقف مصر الرافض محاولات البعض انتهاك سيادة سورية
تركيا تمدد مهمة قواتها في سوريا والعراق
الاحتلال التركي يدفع بتعزيزات عسكرية لدعم مرتزقته بريف الحسكة

التنظيمات الإرهابية تعتدي بقذيفة صاروخية على جورين بريف حماة

اعتدت التنظيمات الإرهابية بقذيفة صاروخية على بلدة جورين في ريف حماة الشمالي الغربي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب أطلقت قذيفة صاروخية سقطت وسط بلدة جورين بمنطقة الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي ما أدى إلى وقوع أضرار في أحد المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب الجنوبي اعتداءاتها على القرى الآمنة في المناطق المحيطة.