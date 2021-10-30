التنظيمات الإرهابية تعتدي بقذيفة صاروخية على جورين بريف حماة

اعتدت التنظيمات الإرهابية بقذيفة صاروخية على بلدة جورين في ريف حماة الشمالي الغربي.



وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب أطلقت قذيفة صاروخية سقطت وسط بلدة جورين بمنطقة الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي ما أدى إلى وقوع أضرار في أحد المنازل والممتلكات العامة والخاصة.



وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب الجنوبي اعتداءاتها على القرى الآمنة في المناطق المحيطة.