التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف على بلدة جورين بريف حماة

جددت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي اعتداءها على القرى والبلدات الآمنة في ريف حماة حيث استهدفت صباح اليوم بعدد من القذائف المنازل في بلدة جورين بريف محافظة حماة.



وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن “التنظيمات الإرهابية المتمركزة في قرية السرمانية بريف سهل الغاب الشمالي الغربي أطلقت عدداً من قذائف الهاون التي سقطت على بلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.