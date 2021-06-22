الرئيس الأسد يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي
استشهاد امرأة وإصابة عدد من المدنيين في تل حميس بريف الحسكة
روسيا تعترض دورية أميركية في طريق "m 4" الدولي في سوريا
عملية عسكرية موسّعة للجيش في البادية
مركز المصالحة الروسي يرصد 34 انتهاكاً في إدلب
الاحتلال الأمريكي يدخل 55 آلية عبر معبر “الوليد” غير الشرعي
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على منطقتين في ريف حلب
“فاينانشال تايمز”: العقوبات الأميركية تسببت بـ “عاصفة اقتصادية” في سورية
الرئيس الأسد يرسل برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي
التموين ترفع أسعار الخبز
التحرير بالتأويل ومعالجة التكفير بالتفكير
«وول ستريت جورنال»: واشنطن تسحب منظومات الدفاع الجوي من السعودية وجوارها
واشنطن تتجاوز “قيصر” و”تسمح” بالتعامل مع دمشق وطهران وكاراكاس بما يتعلق بـ”كورونا”
بعد مقتل جندي روسي.. تسيير دورية روسية تركية مشتركة شمالي الحسكة
الصحة تلبي مطالب معامل الأدوية وترفع سعر نحو 12 ألف صنف دوائي

التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف على بلدة جورين بريف حماة

جددت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي اعتداءها على القرى والبلدات الآمنة في ريف حماة حيث استهدفت صباح اليوم بعدد من القذائف المنازل في بلدة جورين بريف محافظة حماة.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة  أن “التنظيمات الإرهابية المتمركزة في قرية السرمانية بريف سهل الغاب الشمالي الغربي أطلقت عدداً من قذائف الهاون التي سقطت على بلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.