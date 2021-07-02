التموين: إحالة مرتكبي المخالفات الجسيمة للقضاء قلل عددها

بيَّنَ معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن التطبيق الجدي للمرسوم رقم 8 لعام 2021 المتضمن "قانون حماية المستهلك الجديد " ، والتعليمات التنفيذية التي صدرت عن الوزارة ، كان له آثار إيجابية نتيجة العقوبات الرادعة للمخالفات ، والمخالفين الذين أحيل العديد منهم إلى القضاء المختص لارتكابهم مخالفات جسيمة ، وهو ما أدى إلى قلة عدد المخالفات والضبوط قياساً للفترة السابقة لصدور المرسوم والتعليمات التنفيذية وتطبيق أحكامهما وموادهما.



وأوضح شعيب على هامش لقائه الأسرة التموينية بحماة والعاملين بمديرية التجارة الداخلية بالمحافظة، أن هذا اللقاء هو الثالث من نوعه بعد حمص ودير الزور ، والهدف منه شرح مواد وأحكام القانون رقم 8 وتعليماته التنفيذية ، والاطلاع من الحضور والمكلفين تطبيقهما ، على أي معوقات أو ملاحظات أو مشكلات ، لمعالجتها بالشكل الأمثل وبما ينعكس على حسن الأداء وضبط الأسواق.



ولفت شعيب إلى أن التركيز كان على المخالفات الجسيمة في المحروقات والخبز والدقيق التمويني ، والمواد الغذائية التي يؤدي الغش فيها، أو حيازتها للإضرار بصحة المواطنين.

وأشار شعيب إلى أن تطبيق القانون والتعليمات التنفيذية، كان جيداً منذ صدورهما حتى اليوم.



الوطن