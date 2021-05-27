التحضير لإنتاج كميات كبيرة من الغراس الحراجية في السويداء

أنهى مشتل نمرة الحراجي بالسويداء عمليات التجهيز لإنتاج 86 ألف غرسة حراجية متنوعة لتلبية الاحتياجات المطلوبة بحيث يكون جزء منها للموسم المقبل.



ذكر مدير المشتل المهندس "إياس عريج" أن الغراس الموضوعة بخطة الإنتاج تشمل السرو والصنوبر الثمري والبروتي والكينا والازدارخت، ويجري العمل حالياً على سقايتها ومتابعتها من قبل العمال بما يضمن إنتاجها بالمواصفات المطلوبة.



بدوره قام رئيس دائرة الحراج بمديرية الزراعة المهندس "أنس أبو فخر" بالإشارة إلى أن المشتل يوفر الغراس الحراجية المتنوعة لمنطقة شهبا ومحيطها بالكامل بما يخفف عن المواطنين أعباء شرائها من مشاتل أخرى بعيدة عن مكان إقامتهم



إضافة لتأمين احتياجات مواقع التحريج الاصطناعي ودور العبادة والمدارس منها بشكل مجاني، مشيرا إلى وجود خطة للفترة القادمة لتجهيز باقي المساحات غير المستثمرة بالمشتل والبالغة نحو 4 دونمات.