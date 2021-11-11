التجاري يصدر شروط تمويل القرض الشخصي لقوى الأمن الداخلي

أصدر المصرف التجاري السوري اليوم شروط تمويل القرض الشخصي لقوى الأمن الداخلي والعاملين المدنيين لدى وزارة الداخلية والجهات التابعة لها بعد مرور عام على اشتراكهم بالصندوق التقاعدي على ألا يشمل ذلك طلاب الضباط والتلاميذ وعناصر الدورات الأخرى.



ووفقاً للشروط يمنح المصرف قرضاً بسقف 10 ملايين ليرة سورية لمدة لا تزيد على 5 سنوات بضمانة رواتب موظفين قطاع عام أو عسكريين أو قوى أمن داخلي أو مدنيين تابعين لوزارة الدفاع أو الداخلية بكفيل واحد أو كفيلين اثنين في حال لم يغط الدخل المقبول للكفيل الواحد القسط.



ويمنح المصرف قرضاً للمذكورين بسقف 20 مليون ليرة سورية لمدة لا تزيد على 10 سنوات بضمانة عقارية تغطي 200 بالمئة من قيمة القرض.



وبين المصرف أن عمولة دراسة الملف 5 آلاف ليرة للقرض بضمانة شخصية و10 آلاف للقرض بضمانة عقارية ولا توجد عمولة ارتباط في حين يتوجب أن يغطي مجموع رواتب المقترض وشريك التسديد قسط القرض وان تكون نسبة توزيع القسط بين المقترض وشريك التسديد 20 بالمئة كحد أدنى للمقترض و80 بالمئة كحد أعلى لشريك التسديد.



ويتم تسديد القروض حسب المصرف على أقساط شهرية متساوية وبمعدل فائدة 10 بالمئة على الرصيد المتناقص للقرض ويحق للمصرف تعديل الفائدة العقدية على القرض في حال طرأ تغيير بأسعار الفوائد وفق ما تقتضيه مصلحة المصرف وبما ينسجم مع الأعراف السائدة في السوق السورية وذلك بعد إعلام المتعامل بذلك بكتاب رسمي.



ويستحق القسط الأول وفقاً للمصرف في نهاية الشهر التالي لشهر منح وتفعيل القرض وتطبق فائدة التأخير المعمول بها في المصرف عند عدم تسديد أي قسط مستحق.







